L’avventura di Dumfries all’Inter sembra essere ormai alle battute finali. L’olandese, che nei mesi scorsi ha cambiato agente, ha già espresso più volte il desiderio di andare in Premier League.
Inter, Dumfries lavora sul campo: fissato il rientro in gruppo, sarà pronto per…
L'olandese ha lavorato oggi alla Pinetina con Calhanoglu e si avvicina al ritorno in gruppo e al rientro in campo
In attesa di definire il futuro Dumfries è pronto a tornare in campo.
Come riferisce Calciomercato.com, l’olandese oggi ha lavorato in campo con Calhanoglu e nel giro di 7-8 giorni lavorerà insieme a tutto il resto del gruppo, per essere definitivamente pronto tra la partita contro il Lecce e la gara di ritorno di Champions contro il Bodo.
