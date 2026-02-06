"Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona - spiega Cosenza - in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità Bim, che consente una grande precisione e flessibilità. Nelle immagini l'attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. Tutti i posti rispettano i requisiti Uefa sulla visibilità".