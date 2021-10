Inter, Dumfries e l’eredità di Hakimi: “Nessuno chiede questa cosa all’olandese”

La Repubblica parla così di Dumfries, acquistato in estate dall'Inter per sostituire Hakimi, passato al PSG

In cerca di riscatto dopo quanto accaduto in Inter-Juventus. Denzel Dumfries vuole voltare subito pagina e Simone Inzaghi sta ragionando sul possibile impiego dal 1’ dell’olandese già con l’Empoli. Così La Repubblica ha analizzato il delicato momento di Dumfries: “C’è da scommettere che sulla schiena del povero Dumfries – povero si fa per dire: a Milano guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, scadenza 2025 – quel numero 2 che la scorsa stagione è stato di Hakimi ora peserà ancor più dei prima. Nessuno gli chiede di fare 7 gol e 10 assist come il fuoriclasse marocchino nella scorsa Serie A (anzi 11 assist, contando anche la Champions). Ma un conto è non segnare come una punta, un altro è trovarsi proprio malgrado a propiziare una rete avversaria decisiva come quella del pareggio bianconero ieri a San Siro. Bisogna vedere ora come Dumfries saprà riprendersi dalla botta subita. Pur avendo appena 25 anni, l’esperienza non gli manca. Al Psv Eindhoven, dove ha giocato per tre anni, è stato capitano. E si è affermato come uno dei migliori giocatori dell’Olanda a Euro 2020”, si legge.