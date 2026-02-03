Per tutta la sessione di mercato, l'Inter ha cercato di regalare a Cristian Chivu un rinforzo a destra vista l'indisponibilità di Dumfries. Da Cancelo a Perisic, tanti i tentativi andati a vuoto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, adesso al tecnico, quindi, non resta che attendere il recupero di Dumfries.
Procede il recupero dell'esterno olandese, la speranza di Chivu è che il suo stato d'animo sia quello giusto
"Sperando che siano sufficienti una ventina di giorni, e pure che il suo stato d’animo sia quello giusto. Il dubbio, infatti, è legato al sondaggio del Liverpool di qualche giorno fa, di cui si è lamentato lo stesso Marotta. Non si è concretizzato nulla, ma nella testa dell’olandese, forse, aveva preso corpo l’idea di fare le valigie. Probabile che accadrà a fine stagione. Intanto, dovrà risintonizzarsi sulla causa nerazzurra. Se non altro, adesso, a destra non c’è più solo Luis Henrique, corteggiato da Besiktas e Bournemouth. Il ritorno in campo di Darmian, infatti, restituisce a Chivu una preziosa alternativa".
