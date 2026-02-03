"Speriamo e mi auguro che riesca a qualificarsi, quando sei all'estero ti prendono un po' in giro", ha detto Maresca sulla Nazionale

Matteo Pifferi Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 04:02)

"Cosa penso del fatto che si gioca troppo? O ti adatti oppure non alleni o non fai il giocatore. La realtà è che ci sono sempre più partite: con il Chelsea disputando il Mondiale per club non abbiamo fatto vacanze, ritiro, tutto è conseguenza". Lo ha detto Enzo Maresca a Coverciano, dove ha tenuto una lezione nel tradizionale corso di aggiornamento per gli allenatori. Nell'occasione Maresca ha ritirato la Panchina d'oro speciale per le vittorie del Mondiale per club e della Conference League ottenute con il Chelsea, da cui è stato recentemente esonerato.

"Qualche giorno fa è uscito uno studio della Fifa che indicava nel Chelsea e nel Psg le squadre con più infortuni, guarda caso le finaliste della World Cup. Insomma, o ti adatti oppure fai fatica" - ha ribadito Maresca. Poi, alla domanda se ha in preventivo di tornare a lavorare in Italia, ha risposto: "Il campionato di Serie A è sempre interessante, combattuto. Non ho ho detto che non tornerò, solo che ormai sono all'estero da 7-8 anni e mi trovo bene: vedremo.

La Panchina d'oro speciale? Rappresentare la scuola italiana degli allenatori all'estero è una responsabilità e un onore, fuori dai confini godiamo di tanto rispetto". Quindi un pensiero sulla Nazionale: "Speriamo e mi auguro che riesca a qualificarsi, quando sei all'estero ti prendono un po' in giro" ha sorriso l'ex Chelsea. Nella cerimonia della Panchina d'oro è intervenuto il presidente Figc Gabriele Gravina: "Questo è un premio che dà grande orgoglio al movimento, è bello vedere tanti tecnici scambiarsi le proprie esperienze e la propria passione".