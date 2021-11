Inter, Repubblica: “Eccola la squadra che Conte ha frettolosamente considerato…”

L'analisi del quotidiano: "Doveva essere il simbolo del ridimensionamento, Inzaghi, invece si è preso sulle spalle la squadra nella competizione più importante"

La doppietta di Edin Dzeko consegna all'Inter un traguardo importante dopo ben dieci anni: il piazzamento tra le migliori 16 squadre d'Europa. E tantissimo merito, come sottolinea Repubblica, va dato a Simone Inzaghi, che ha creduto subito in questa squadra: "Due gol, mille occasioni, tre punti che portano il conto a 10 nel girone, centrando la qualificazione agli ottavi in Champions che mancava da dieci anni. Eccola, la squadra che Antonio Conte ha frettolosamente considerato non alla sua altezza. Eccoli quei ragazzi che il vecchio allenatore non riteneva forti abbastanza per realizzare i suoi progetti.