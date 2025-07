In casa Inter continua a tener banco il futuro di Calhanoglu, tentato dall'idea di trasferirsi al Galatasaray. In attesa di offerte ufficiali da parte del club turco (che, al momento, non ci sono), la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno per individuare eventuali sostituti: il nome in cima alla lista è quello di Ederson, "motore" dell'Atalanta. Un obiettivo difficile e per nulla a buon mercato, considerate le richieste dei bergamaschi.