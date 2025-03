L'Inter è ufficialmente nell'élite del calcio europeo, non più solo a parole: dopo lo straordinario piazzamento nel maxi-girone, arriva anche la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, tra le migliori otto squadre del panorama continentale. Passaggio mai in discussione, con Simone Inzaghi che si è anche concesso il lusso di far riposare completamente due pezzi pregiati come Lautaro Martinez e Barella e di regalare l'esordio a Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch. Nessuna trappola in una serata sempre tranquilla, il cui unico neo è il problema accusato da Stefan De Vrij prima della partita ("speriamo di averlo a Bergamo", ha detto Inzaghi): qualche altra nota stonata ci sarebbe, ma in serate così passano giustamente in secondo piano.