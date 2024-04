Inter-Empoli, Pavard svela la ricetta dell’anno: “Con ritmo e gruppo giusti”

Una specie di formula scudetto. Perché l'Inter sta lottando per vincerlo e ormai inseguo questo obiettivo da tempo. Pavard, che ha sempre detto di essere arrivato a Milano con il desiderio di vincere anche in Italia, è stato una rivelazione come personaggio. Si sapeva delle sue doti da difensore, forse un po' meno dell'attaccamento che avrebbe avuto nei confronti del club nerazzurro e che si è rivelato già a poche ore dal suo arrivo in città.