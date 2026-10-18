Una vittoria alla fine è arrivata comunque ma l'Inter ha incassato prima un gol e ha trovato la vittoria quando ha alzato l'intensità
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«Anche la partita di oggi l'equilibrio era un po' spinto». Così Paolo Condò ha commentato la vittoria dell'Inter sul Bologna per tre a uno in rimonta. Il giornalista si è soffermato sul gol incassato dalla squadra nerazzurra e non solo. Nel primo tempo l'equilibrio della squadra di Chivu è sembrato comunque precario, una conferma rispetto ai tanti gol incassati finora in campionato.
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«Il Bologna ha colpito anche una traversa prima del pari dell'Inter, ancora di Pobega. Sappiamo che in campionato non è stato un problema anche recuperare dal due a zero. Ma in Champions altroché», ha sottolineato ancora il giornalista di Skysport.
(Fonte: SS24)
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