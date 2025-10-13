1 di 3

È un momento d'oro per Francesco Pio Esposito. L'esordio in Champions League, il primo gol in campionato con la maglia dell'Inter e due giorni fa quello con l'Italia. Nella sua edizione odierna, Tuttosport fa il confronto tra Esposito e gli ultimi cinque attaccanti che hanno vinto il Golden Boy. "Il soldato Pio cresce bene. Ma il suo curriculum da vent’enne è paragonabile al solo Joao Felix tra gli ultimi cinque attaccanti che hanno vinto il Golden Boy, nella speranza che l’interista non si perda come accaduto con il portoghese".

"Senza neanche aprire il file legato a Lamine Yamal - fuori categoria a livello di precocità - “ingiocabili” pure sono Mbappé e Haaland. Impossibile per Esposito avvicinare i loro numeri anche perché, prima che gli si spalancassero le porte della Pinetina, ha dovuto fare due anni di apprendistato a La Spezia dove ha trovato allenatori che gli hanno dato fiducia (non scontato in Italia) altrimenti magari si sarebbe perso nei rivoli dei tanti prestiti che imbottiscono negativamente il curriculum dei nostri giovani".

"Tornando al confronto tra Esposito e i Golden Boy, come sottolineato, Lamine Yamal, fa corsa a parte. Allargando l’analisi agli ultimi quattro attaccanti che, oltre al fuoriclasse del Barça, hanno vinto il premio di Tuttosport (Mbappé, Joao Felix, Haaland e Bellingham) risulta evidente come all’estero, in tema di talenti, abbiano ben altra marcia nel lanciarli, coccolarli, supportarli e dargli quella fiducia che latita alle nostre latitudini".