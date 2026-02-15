Pio Esposito, tra i protagonisti di Inter-Juventus di ieri sera, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel post partita:
ultimora
Inter, Esposito: “Rosso a Kalulu? Non l’ho visto, parlo della partita. Il gol sotto la Nord…”
"Ci sono stati tanti momenti molto diversi all'interno della partita. Gli episodi nel calcio spostano gli equilibri, noi siamo stati bravi a stare sul pezzo dopo la mazzata del 2-2 e portarla a casa alla fine è stato importantissimo. Il rosso a Kalulu? Personalmente non l'ho rivisto, ho festeggiato la vittoria e sono rientrato negli spogliatoi. Non mi va di commentare errori o non errori arbitrali, io parlo della prestazione e basta".
Il gol sotto la Nord?
"Sono contentissimo, è il massimo che potevo sognare in una serata come questa, segnare sotto la curva e vincere. Sono contentissimo. Si è parlato tanto degli scontri diretti, ma in tante altre occasioni meritavamo qualcosa in più. Ci siamo sempre stati e oggi è arrivata la vittoria, bene cosi. Noi pensiamo ogni settimana a fare il nostro, se continueremo a fare così tutto andrà bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA