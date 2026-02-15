"Ci sono stati tanti momenti molto diversi all'interno della partita. Gli episodi nel calcio spostano gli equilibri, noi siamo stati bravi a stare sul pezzo dopo la mazzata del 2-2 e portarla a casa alla fine è stato importantissimo. Il rosso a Kalulu? Personalmente non l'ho rivisto, ho festeggiato la vittoria e sono rientrato negli spogliatoi. Non mi va di commentare errori o non errori arbitrali, io parlo della prestazione e basta".