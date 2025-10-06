"Thuram può guarire con calma, perché quest'anno nell'Inter c'è altro oltre la ThuLa. Non solo Pio Esposito, già universalmente celebrato anche sulla fiducia e persino oltre i meriti del campo. La prima partita da titolare nell'Inter per Bonny è di quelle che si ricordano: 1 gol e 3 assist per irrompere nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro. Di certo però, quello che il francese ha fatto sabato al debutto, l'anno scorso e l'anno prima non l'aveva fatto nessuno degli attaccanti di scorta. Da Sanchez a Correa, da Arnautovic a Taremi, simbolo del flop con statistiche da fallimento, 1 gol e 3 assist in tutto il campionato (26 presenze), giusto come Bonny in una partita", si legge sul Giornale.

"Sì, Thuram può guarire con calma. Proprio come Lautaro, fermato dalla lombalgia e lasciato a riposo per una partita e mezzo, tra Champions e campionato e nel momento più delicato dell'avvio di stagione, dopo le 2 sconfitte che ora nessuno sembra ricordare. Dentro Pio e l'Inter è ripartita, col giovane Esposito spalla di Thuram. Ora, l'infortunio del francese è un po' più serio, ma ugualmente non preoccupa. E se Pio ha caratteristiche tecniche differenti da tutti gli attaccanti dell'Inter, Bonny ha molti numeri sovrapponibili a quelli di Thuram. Il mercato ha portato a Chivu ciò che l'Inter non aveva nelle ultime due stagioni. E poi il clamoroso finale della scorsa primavera, quando Thuram e Lautaro arrivarono sfiniti alle partite decisive, infortunati e cotti per i troppi impegni sostenuti per mancanza di adeguate alternative. Adesso che c'è altro oltre alla ThuLa, l'Inter fa di nuovo paura al campionato".