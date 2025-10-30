Il giornalista ha parlato dell'allenatore nerazzurro e di come si è approcciato alla panchina nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 17:46)

Paolo Condò su Skysport ha parlato di allenatori e si è soffermato anche su quello dell'Inter. «Chivu è giovane e ha appena cominciato con nozioni tattiche molto interessanti e buoni principi se penso al discorso post Napoli, principi che spero non verranno corrotti dal tempo perché mi è già capitato di sentire proponimenti splendidi a inizio carriera da parte di un allenatore, proponimenti che poi si sono un po' rovinati. Spero e penso che poi Chivu non li rovinerà ma parliamo della sfera morale», ha sottolineato il giornalista.

«A livello di tecnica non mi sarei mai aspettato che Calhanoglu, dopo i casini di questa estate sarebbe tornato con questa sicurezza e rapidità al centro del villaggio e credo che Chivu abbia i suoi meriti in questo», ha aggiunto il giornalista. Alla fine della gara contro la Fiorentina, nella quale ha segnato una doppietta, ha sottolineato il lavoro fatto dell'allenatore e la sua capacità di incidere sulla testa.

(Fonte: SS24)