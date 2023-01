Ts – L’Inter si è fermata a Riad. Sconfitta gravissima. La gara di sabato dirà se…

La gara contro l'Empoli ha confermato una costante: l'Inter in campionato viaggia tra alti e bassi. La conferma è arrivata contro l'Empoli che ha meritato di vincere. "L'Inter si è fermata a Riad. Sconfitta gravissima, quella con l’Empoli, perché già alla fine del girone di andata rischia di mettere una pietra tombale sul sogno scudetto, considerati i tredici punti di distacco presi dal Napoli in un girone, nonostante i tre ottenuti nello scontro diretto. Ora i nerazzurri dovranno pensare soprattutto a difendere la posizione in zona Champions. La trasferta di sabato a Cremona dirà se la serata di ieri è stata soltanto un temporale fuori stagione", sottolinea Tuttosport .

"A Inzaghi sarebbe interessato di più timbrare i festeggiamenti per la Supercoppa e la celebrazione per il capodanno cinese con una vittoria e invece è addirittura arrivato un ko, per quel gol in ripartenza di Baldanzi che proprio non è andato giù a Inzaghi. Alla fine è comunque arrivata una meritatissima vittoria anche per il gioco espresso pure prima dell’espulsione di Skriniar".