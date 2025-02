Arrivato a Milano in estate dopo un investimento non indifferente da parte dell'Inter (13,5 milioni di euro circa), Josep Martinez è stato per mesi una sorta di "oggetto misterioso", chiuso dal titolarissimo Sommer e costretto a guardare le partite dalla panchina. Oggi, complice il recente infortunio dello svizzero, il portiere spagnolo è finalmente riuscito a mettere in mostra le sue qualità, e il suo score è fin qui decisamente positivo: 3 partite, 3 vittorie e 3 clean sheet. Il suo valore, tuttavia, va oltre alle sue doti tra i pali, come evidenza La Gazzetta dello Sport.

Portiere moderno

"Con Martinez tra i pali i nerazzurri non hanno incassato neanche un gol in tre partite: Udinese, Genoa e Lazio. Quando non si avventa in area con la sicurezza di ciò che lo sta rendendo grande, si diverte a smistare gioco: contro i biancocelesti, nel 2-0 che ha regalato a Inzaghi il derby di Coppa Italia in semifinale, ha piazzato 61 palloni e completato 41 passaggi. Il triplo di Frattesi e sette in meno di Asllani. Il manifesto di un portiere moderno che alza la testa e fa partire l'azione. Martinez si sta prendendo l'Inter con la fiducia nei propri mezzi. Quella serenità che lo porta a rischiare la giocata con i piedi e a lanciare l'esterno. Ma non solo. La reattività è la sua qualità più pregiata: contro la Lazio ha neutralizzato due volte Isaksen e una Zaccagni, bloccando il suo destro al volo da una decina di passi. Ha recuperato sette palloni ed effettuato 8 lanci lunghi positivi. Più di tutti gli altri".