Libero – Inter e Milan, ecco il filo che le lega. Inzaghi sfata il mito sulla CL

Milan e Inter a confronto nell'articolo di oggi di Libero che parla dei match di Champions nei quali saranno impegnati le due milanesi. "L’Inter ha perso perché non è ermetica come lo scorso anno mentre il Milan ha vinto di nervi, ma dal punto di vista tattico c’è ancora qualcosa da registrare. Le due difese - meglio, le due fasi difensive - concedono troppo: 7 gol in sei giornate di campionato sono troppi per pensare allo scudetto, e a questi Fonseca deve aggiungere le tre reti incassate dal Liverpool due settimane fa", si legge sul giornale sulle due squadre.