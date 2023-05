Inter, parte la caccia al biglietto per Istanbul: aerei e hotel, ecco i costi

Tutte le info sui biglietti e non solo per la finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul

Al fischio finale del ritorno dell’Euroderby tra Inter e Milan i tifosi nerazzurri hanno subito iniziato a fantasticare su come assistere dal vivo al match del 10 giugno a Istanbul.

Come spiega Tuttosport, l’Inter, sorteggiata come squadra ospite, avrà a disposizione per i suoi sostenitori 20 mila biglietti. Lo stesso vale ovviamente per i rivali dei nerazzurri.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli della messa in vendita dei preziosi tagliandi. Potrebbero esserci pacchetti ad hoc, comprensivi di tutto (anche degli spostamenti per la Turchia), ma pure solo l’ingresso allo stadio (l’anno scorso per Liverpool-Real Madrid i prezzi per la sola entrata oscillavano tra i 70 e i 690 euro).

Gli altri biglietti verranno assegnati dalla UEFA nei prossimi giorni a chi si era registrato sul sito ufficiale e ne aveva fatto richiesta entro lo scorso 28 aprile (già fissate le quattro categorie di prezzo: 70, 180, 490 e 690 euro). Non vanno poi dimenticate le quote destinate alle associazioni affiliate alla UEFA e ai partner commerciali.

Da considerare anche i prezzi di voli e pernottamento:

“Vicino allo stadio i prezzi sono proibitivi: una doppia in un tre stelle, la notte della gara, costa più di 1100 euro, mentre la stessa tipologia di camera nel centro storico viene venduta ad una cinquantina di euro (stesso discorso per la zona di Taksim, la parte più nuova della città). I diretti Milano-Istanbul con andata il 10/6 e ritorno l’11/6, partono da 863 euro, mentre le tratte con scalo sono vendute sui 600 euro. Se però si parte il mercoledì o il giovedì prima della gara, tornando il lunedì successivo, ce la si può cavare con 150-200 euro”.