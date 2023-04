Inter squadra da grandi classiche: si esalta nelle cornici importanti. Finale? C’è un limite

Il ritorno è ancora tutto da giocare, ma se i nerazzurri dovessero passare poi in semifinale troverebbero un'italiana

Dopo l'andata dei quarti di finale di Champions, con la vittoria sul Benfica a Lisbona per 2-o, l'Inter sogna in grande in Europa. Il ritorno è ancora tutto da giocare, ma se i nerazzurri dovessero passare poi in semifinale troverebbero un'italiana, Napoli o Milan, e il sogno finale non sarebbe così impossibile.

"L’Inter si è confermata squadra da grandi classiche, non da corse a tappe. In campionato ha sperperato la sua potenza con 10 sconfitte (troppe) figlie spesso di motivazioni pallide. Ma quando raccoglie concentrazione e ferocia in una notte sola, diventa fortissima. I tre trofei vinti da Inzaghi lo confermano. Ha fisicità e una solida identità di gioco che le consentono di governare la partita con personalità, come dimostrato a Lisbona", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Grazie al prestigio della propria storia, l’Inter si esalta, piuttosto che intimidirsi, nelle cornici sontuose, anche grazie ai tanti giocatori esperti. Al Camp Nou, allo Stadio do Dragao e al Da Luz ha offerto infatti prestazioni notevoli. In uno stadio da finale non sarebbe in imbarazzo. Un limite, forse, è la mancanza di rifinitori tecnici e di esterni offensivi abili nell’uno contro uno, capaci di risolvere con una giocata, come accade spesso nelle finali equilibrate", analizza Gazzetta.