Sala: “Derby Inter-Milan in semifinale di Champions? Bello per la città, stressante per me”

Calcio: Sala, derby Champions sarebbe bello per Milano ma stressante per me Milano, 13 apr. (LaPresse) - Un derby milanese nella semifinale di Champions League"sarebbe qualcosa di molto, molto bello per la città, e di molto stressante per me...". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, noto tifoso dell'Inter, a margine della presentazione di Piano City a Palazzo Marino.