"Simone Sozza stava arbitrando davvero bene quest’anno, ma sbaglia Inter-Fiorentina. Mancano infatti due rigori evidenti tra il primo e il secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne concede uno – corretto – nel finale di gara".

"I protagonisti dei due penalty mancanti sono sempre gli stessi, Pietro Comuzzo e Pio Esposito. Nel primo caso, il difensore si disinteressa completamente del pallone e trattiene reiteratamente con due mani il suo avversario, atterrandolo. Nel secondo, Comuzzo dà le spalle al pallone e cintura Esposito all’altezza del collo, tirandolo giù. Il Var Ghersini resta silente in entrambi i casi, senza richiamare Sozza all’On Field Review, sbagliando".