Inter-Fiorentina, Calvarese: “Mancano 2 rigori evidenti per i nerazzurri. Sbaglia anche il Var”

Il giorno dopo Inter-Fiorentina, dalle colonne di Tuttosport, l'ex arbitro analizza i casi da moviola della gara di San Siro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Il giorno dopo Inter-Fiorentina, dalle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese analizza i casi da moviola della gara di San Siro. L'ex arbitro sottolinea i due rigori non concessi ai nerazzurri.

"Simone Sozza stava arbitrando davvero bene quest’anno, ma sbaglia Inter-Fiorentina. Mancano infatti due rigori evidenti tra il primo e il secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne concede uno – corretto – nel finale di gara".

"I protagonisti dei due penalty mancanti sono sempre gli stessi, Pietro Comuzzo e Pio Esposito. Nel primo caso, il difensore si disinteressa completamente del pallone e trattiene reiteratamente con due mani il suo avversario, atterrandolo. Nel secondo, Comuzzo dà le spalle al pallone e cintura Esposito all’altezza del collo, tirandolo giù. Il Var Ghersini resta silente in entrambi i casi, senza richiamare Sozza all’On Field Review, sbagliando".

"A inizio partita, c’era stato un altro contatto discusso, per una spinta di Gudmundsson su Lautaro: rischiosa, ma lieve, sostenibile la scelta di lasciar correre. Netto infine il rigore poco prima del 90’ per il fallo di Viti su Bonny, giusto anche il secondo giallo (Dogso depenalizzato) per l’ex Empoli. Sozza se la cava meglio dal punto di vista disciplinare: anche il primo giallo a Viti è corretto (ferma Barella in ripartenza), così come è giusto quello a Pio Esposito per un fallo da dietro ai danni di Maleh".

(Tuttosport)

