Ts – Inter-Fiorentina, pagelle: Calhanoglu, tradizione rispettata. Lautaro? Per una volta…

È il centrocampista turco il migliore in campo di Inter-Fiorentina per Tuttosport
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Non poteva che essere Hakan Calhanoglu il migliore in campo di Inter-Fiorentina per Tuttosport. Nelle sue pagelle, il quotidiano premia il turco, autore di una doppietta, con un 8: "Tradizione rispettata: la Fiorentina è la squadra a cui aveva segnato più gol nei cinque campionati europei (5), ieri ha servito sesto e settimo. Mette il piede pure sull’azione del raddoppio".

7,5 per Petar Sucic: "Nel primo tempo è po’ scolastico. Ripresa gagliarda, probabilmente grazie a qualche suggerimento di Chivu nello spogliatoio. Poi arriva il gol: un diamante purissimo". Male invece Lautaro, 5,5: "Per una volta fa da comparsa". 7 per Cristian Chivu: "Con un paio di accorgimenti all’intervallo, “sghiaccia” Sucic e fa sì che Akanji sia più propositivo. Da lì l’Inter decolla".

Gli altri voti:

Sommer 6, Akanji 6.5, Bisseck 6.5, Bastoni 7, Frattesi (44' st) ng, Dumfries 6, Carlos Augusto (33' st) ng, Barella 6, Zielinski (40' st) ng, Dimarco 7, Luis Henrique (44' st) ng, Esposito 6, Bonny (33' st) 6.

