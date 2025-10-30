Non poteva che essere Hakan Calhanoglu il migliore in campo di Inter-Fiorentina per Tuttosport. Nelle sue pagelle, il quotidiano premia il turco, autore di una doppietta, con un 8: "Tradizione rispettata: la Fiorentina è la squadra a cui aveva segnato più gol nei cinque campionati europei (5), ieri ha servito sesto e settimo. Mette il piede pure sull’azione del raddoppio".