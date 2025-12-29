Un gol del solito Lautaro ha permesso all'Inter di battere l'Atalanta e riportarsi in testa alla classifica

Gianni Pampinella Redattore 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 09:46)

Un gol del solito Lautaro ha permesso all'Inter di battere l'Atalanta e riportarsi in testa alla classifica. Quella del Toro è stata la nona rete in questo campionato, un buon bottino per il capitano nerazzurro che ha voglia di rivalsa dopo il finale amaro della scorsa stagione.

"L’argentino ha reso giustizia in un match che per quanto aperto aveva comunque palesato un gap in favore dei nerazzurri di Milano. Il dieci dell’Inter ha servito l’acuto che tra l’altro lo ha anche ricollocato davanti a Pulisic nella classifica marcatori. I nove gol siglati fino a questo momento sono bottino più che soddisfacente per un giocatore abituato a lasciare tutto in campo senza mai lesinare energie. Perché ciò che di altrettanto prezioso ogni volta fa, al di là delle reti che garantisce, non finisce nei tabellini, ma non per questo è meno importante", si legge sul Corriere dello Sport.

"Come ad esempio la rabbia con cui orienta ogni volta la pressione sui portatori di palla avversari. A oggi è un’insidia che fa tremare le gambe a tutti i difensori del campionato. Un modo anche per consolidare l’idea di gioco dell’Inter targata Chivu, con l’ennesima opportunità propiziata proprio in quel modo. I numeri come sempre definiscono i contorni della tela dipinta da un professionista troppe volte messo in discussione. Il sigillo di ieri è il quindicesimo in Serie A nel 2025: nessuno ha fatto meglio di lui e Orsolini nell'anno solare. Score ottenuto anche grazie al grande momento di forma che Lautaro sta vivendo attualmente: il gol da tre punti per l'ennesima vittoria contro l'Atalanta è il quinto in quattro gare di fila. C’è la sua firma sul primato a tinte nerazzurre".

(Corriere dello Sport)