Inter, Fonseca: “Felici per la vittoria, c’è tempo per la Youth League. L’importante è…”

Intervenuto al termine della gara tra Inter e Genoa vinta per 3-0 dai nerazzurri, Matias Fonseca ha parlato così del successo della squadra: “Avevamo tanta voglia di fare bene e siamo scesi in campo pronti per fare una grande partita e ottenere i tre punti. Personalmente, anche se impiegato dalla panchina, penso a dare il massimo e aiutare i miei compagni. Siamo molto felici per la vittoria, ora testa e gambe alla prossima sfida. Partita dopo partita cerchiamo di dare sempre il massimo, quindi per la Youth League ci sarà tempo per prepararla. L’importante è farsi trovare sempre pronti”.