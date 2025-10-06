Intervenuto durante la trasmissione "Fuoriclasse" su DAZN, Alessandro Matri, ex centravanti, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria contro la Cremonese: "L'Inter ha messo delle belle alternative ai titolari: di titolare effettivo forse solo Akanji.
Matri: “All’Inter voto 8, ha messo belle alternative. E Chivu è stato bravo a…”
Su DAZN, Alessandro Matri, ex centravanti, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria contro la Cremonese: ecco le sue parole
Però quest'anno stanno dando risposte anche i cambi perché Bonny gioca e fa bene, Esposito pure, Luis Henrique entra sempre col piede giusto.
Forse 8 ci sta. Vista la poca esperienza, Chivu sta gestendo molto bene il gruppo: sta dando molte possibilità alle seconde linee, non so se avrebbero le stesse possibilità l'anno scorso. E' stato bravo ad inserire i nuovi.
