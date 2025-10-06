Intervenuto durante la trasmissione "Fuoriclasse" su DAZN, Alessandro Matri , ex centravanti, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria contro la Cremonese: "L'Inter ha messo delle belle alternative ai titolari: di titolare effettivo forse solo Akanji.

Però quest'anno stanno dando risposte anche i cambi perché Bonny gioca e fa bene, Esposito pure, Luis Henrique entra sempre col piede giusto.

Forse 8 ci sta. Vista la poca esperienza, Chivu sta gestendo molto bene il gruppo: sta dando molte possibilità alle seconde linee, non so se avrebbero le stesse possibilità l'anno scorso. E' stato bravo ad inserire i nuovi.