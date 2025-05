Per capire cosa succederà all'Inter, bisognerà aspettare la finale di Champions di sabato a Monaco e il successivo Mondiale per Club

Manca ancora una partita, la partita, che può portare l'Inter in paradiso in caso di realizzazione del sogno Champions League. Anche Simone Inzaghi in particolare, dopo la sconfitta di Istanbul di due anni fa, sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie a Monaco tra sei giorni per entrare ancora di più nella storia del club.

E per il futuro cosa succederà viste le tante voci degli ultimi giorni? Prova a dipingere lo scenario La Gazzetta dello Sport: "Per capire cosa succederà all'Inter, bisognerà aspettare la finale di Champions di sabato a Monaco e il successivo Mondiale per Club negli Stati Uniti. In teoria non dovrebbero esserci sorprese: Simone Inzaghi resterà nonostante l'amarezza (che magari presto sarà cancellata...) del secondo scudetto sfumato all'ultima giornata negli ultimi quattro anni".