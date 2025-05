C'è chi vorrebbe la sua conferma a lungo e chi invece ne chiede lo scalpo a prescindere dall'esito della finale di Champions League. L'ambiente Internon è compatto nei giudizi sull'operato di Simone Inzaghi, arrivato ormai al termine del quarto anno sulla panchina nerazzurra. Il mister ha ancora un anno di contratto e soltanto al rientro da Monaco si siederà al tavolo con Marotta e Ausilio per capire che margini ci siano per allungare ulteriormente questo matrimonio. Anzi, per la Gazzetta dello Sport i tempi potrebbero essere anche più lunghi.