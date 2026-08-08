VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Tra i migliori in campo dell'Inter nella vittoria di oggi contro la Juventus a Perth c'è sicuramente Ange-Yoan Bonny: l'ivoriano sta crescendo molto a livello di condizione e ha piazzato l'assist per Dimarco.

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La Gazzetta dello Sport ha esaltato la prestazione dell'attaccante, premiandolo con un bel 7 in pagella: "Arrugginito dalla preparazione accorciata? Tutt’altro. In certi momenti vola.

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E irrompe con la sua potenza e la sua precisione sull’azione dello 0-1: dribbling a McKennie e cross perfetto per Dimarco. Così si candida per un posto da titolare in campionato".