Si alza il sipario al Meazza, con l'Inter che ha la ghiottissima opportunità di ritrovare la testa della classifica (temporaneamente in attesa del Napoli domani) in caso di vittoria contro il Genoa. Sono uscite poco fa le formazioni ufficiali della gara: in attacco c'è Correa con Lautaro Martinez, tribuna per Thuram. A centrocampo Asllani in regia e non Calhanoglu, di fianco a lui ecco Barella e Mkhitaryan (entrambi diffidati). Dietro spazio a Pavard, Acerbi e Bastoni, sugli esterni ecco Dumfries e Dimarco.