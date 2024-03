Inter-Genoa da sold out: 75.421 i tifosi presenti al Meazza

Anche questa volta è un sold out. Nella gara che potrebbe portare l'Inter a +15 dalla seconda in classifica i tifosi nerazzurri hanno fatto sentire, come sempre, tutta la loro vicinanza alla squadra. I tifosi della Curva Nord sono entrati al secondo anello verde dopo 15 minuti per protesta nei confronti delle istituzioni che hanno dato loro troppe limitazioni al tifo dopo gli scontri avvenuti dopo Juve-Inter.