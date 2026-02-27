Il commento del telecronista di Skysport rispetto al momento, tra l'eliminazione in CL e il Genoa da affrontare in campionato, dell'Inter di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 19:02)

Nelle giornate post eliminazione dalla Champions e alla vigilia dalla sfida di campionato di San Siro contro il Genoa, Maurizio Compagnoni (che racconterà la partita per il canale satellitare insieme a Luca Marchegiani) ha commentato il momento nerazzurro su Skysport.

«Quest'anno l'Inter ha alternative di valore in attacco. Esposito è quasi titolare perché gioca sempre anche quando ci sono Thuram e Lautaro. Bisognerà stare a vedere come i nerazzurri assorbiranno l'eliminazione dalla Coppa, sicuramente c'è un distacco importante, +10 dal Milan. Ma battere il Genoa è importante proprio in vista del derby», ha sottolineato il telecronista.

«Il vantaggio è consistente e anche se un derby non si gioca mai con tranquillità, un vantaggio importante dà pressioni ridotte.Credo che la scelta di Chivu sugli attaccanti sarà fatta con il bilancino. Guarderà al minutaggio per poi decidere. Bisogna capire se in questo momento in cui Thuram, in cui secondo me non sta male fisicamente, ma credo possa avere più problemi per il gol che non arriva, quindi più un problema mentale, dovrà capire se farlo riposare o puntare su di lui sperando che si sblocchi al più presto», ha aggiunto.

«Campionato indirizzato o variabile eliminazione Champions? Il vantaggio nerazzurro è enorme e chi insegue, il Milan, sta facendo un'ottima stagione ma ha problemi evidenti là davanti, manca un centravanti titolare. In rosa ce ne sono due ma nessuno dei due può essere considerato titolare. Fulkrug può essere un'alternativa importante. Ma la coppia titolare del Milan è fatta da due seconde punte, un problema che hanno provato a risolvere cambiando posizione a Leao, Pulisic e Nkunku. Ma il problema è rimasto», ha concluso.

(Fonte: SS24)