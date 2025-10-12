FC Inter 1908
Continua a stupire la grande la crescita del centrocampista serbo che ieri ha fatto il suo debutto con la sua nazionale maggiore
Gianni Pampinella
Continua a stupire la grande la crescita di Aleksandar Stankovic. Dopo l'esordio in Champions League, il centrocampista ha fatto il suo debutto anche nella nazionale maggiore. "Gioiellino nerazzurro che l’Inter ha scelto di cedere al Bruges l’estate scorsa per permettergli di raggiungere la definitiva consacrazione. Una formula che allo stesso tempo ha permesso alla dirigenza interista di non perderne definitivamente il controllo", ricorda la Gazzetta dello Sport.

"Stankovic si è trasferito in Belgio a titolo definitivo per una decina di milioni, ma prima di privarsene l’Inter ha imposto una doppia clausola di riacquisto. Da 23 milioni nella prossima estate e da 25 nel 2027, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Ieri, in Serbia-Albania, il figlio di Dejan ha esordito dal 1’ anche con la nazionale serba dei grandi".

"Una crescita verticale, dopo l’ottima annata trascorsa in prestito in Svizzera, al Lucerna, e le prime incoraggianti partite in Belgio. Con il Bruges, Aleks ha anche trovato il primo centro in Champions League, nel playoff dominato dalla squadra nerazzurra contro i Rangers: ben 9-1 il risultato del doppio confronto, di Stankovic il gol del 5-0 al ritorno".

