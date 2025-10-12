Dal suo arrivo all'Inter, Cristian Chivu ha cambiato alcune regole, nuovi principi e ha cancellato abitudini che nelle ultime stagioni si erano radicate all'interno del gruppo interista. "Il disegno estivo di Chivu, non è un mistero, sul campo avrebbe idealmente previsto l’inserimento di due figure nuove, fresche, diverse: un attaccante capace di strappare (Lookman) e un centrocampista muscolare (Koné) in grado di garantire l’equilibrio che l’inserimento di una terza punta oltre la ThuLa avrebbe rischiato di minare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.