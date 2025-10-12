FC Inter 1908
Il disegno estivo del tecnico nerazzurro era chiaro, poi il mercato ha portato profili diversi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Dal suo arrivo all'Inter, Cristian Chivu ha cambiato alcune regole, nuovi principi e ha cancellato abitudini che nelle ultime stagioni si erano radicate all'interno del gruppo interista. "Il disegno estivo di Chivu, non è un mistero, sul campo avrebbe idealmente previsto l’inserimento di due figure nuove, fresche, diverse: un attaccante capace di strappare (Lookman) e un centrocampista muscolare (Koné) in grado di garantire l’equilibrio che l’inserimento di una terza punta oltre la ThuLa avrebbe rischiato di minare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il mercato, poi, ha portato profili diversi e il progetto-Chivu di cambiare modulo si è momentaneamente trasferito in soffitta. Così il tecnico nerazzurro ha spostato il focus del cambiamento: fedele al 3-5-2 di “inzaghiana” memoria pur con qualche piccola modifica in corso d’opera, regole nuove per tutto quello che ruota attorno alla singola partita".

(Gazzetta dello Sport)

