"In Supercoppa i destini sono stati diversi, tra l’illusione per il gol del vantaggio contro il Milan e la delusione di una finale saltata per infortunio. Adesso però Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono pronti a tornare in campo assieme, dopo che il francese ha smaltito il fastidio muscolare patito a Riad e ieri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. I due attaccanti nerazzurri puntano la trasferta di Venezia di domenica sera per far ripartire l’Inter, ma allo stesso tempo hanno tanta voglia di condividere la gioia del gol visto che non vanno a segno assieme, nella stessa partita, da inizio maggio 2024 nel pokerissimo di Frosinone. Poi non ci sono più riusciti, complice soprattutto l’attuale stagione intermittente del Toro, che ha faticato più del previsto in zona gol e ha viaggiato con marce ben più basse di Tikus, sfavillante capocannoniere in Serie A grazie a una lucidità spietata in area avversaria. Al Penzo la coppia d’attacco interista è destinata a ricomporsi dopo la parentesi della finale di Supercoppa, dove Taremi ha rimpiazzato il transalpino in coppia con Lautaro.