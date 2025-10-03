L'infortunio di Marcus Thuram , consentirà a Bonny e Pio Esposito di trovare ancora maggiore spazio nell'undici titolare. In particolare per l'attaccante francese, che fin qui non è mai partito dal 1', è un'occasione da sfruttare a proprio favore.

"L’incidente di percorso di Thuram rappresenta per entrambi, animati dalla smania di affermarsi in nerazzurro, una grande opportunità. Dimostrare al loro allenatore di essere pronti per reggere il peso di una determinata responsabilità. Hanno già avuto minuti a disposizione per mettersi in mostra, seppur all’interno di un percorso graduale, fatto di rotazioni e scelte mirate per portarli a esprimersi al meglio", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Ora è il momento del passo successivo. In attacco mancherà un grande punto di riferimento, protagonista di un avvio di stagione assolutamente positivo. Toccherà alle due alternative, di cui tanto bene si è parlato finora, colmare quel vuoto al fianco di Lautaro Martinez. Aumenterà quindi la pressione sugli altri due. Pio Esposito ha già giocato titolare, sia in campionato che in Champions League, mentre Bonny ancora no: contro la Cremonese potrebbe toccare proprio all’ex Parma. Sapevano che avrebbero avuto ancora spazio, magari non si aspettavano la continuità di impiego che avranno in seguito all’imprevisto di questi giorni: una sorta di verifica a sorpresa dalla quale potranno uscire ancora più consapevoli della loro forza".