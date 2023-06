Inter, Graziani: “Marotta, sbrigati a rinnovare Inzaghi. Finale? Io metto Lukaku”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così in vista della finale di Champions League di sabato prossimo: "Io in questo momento sceglierei Lukaku, ma non so cosa sceglierà Inzaghi. L'Inter ieri mi è piaciuta tanto, gli ultimi tre mesi è stata stratosferica: col City se la può giocare. Qualche critica ad Inzaghi l'abbiamo fatta, ma ora che gli vuoi dire? La squadra sta bene, è in crescendo: non puoi dirgli nulla. Anzi, Marotta sbrigati a rinnovargli ancora il contratto. Io spero il City arrivi a Istanbul con la presunzione: loro ci tengono molto, ma spero ci sia un pizzico di presunzione. Ma con l'Inter di oggi te la sudi".