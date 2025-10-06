L'Inter ha il gioco più bello di questo campionato? La perfezione imperfetta, a questa squadra non si può aggiunge nulla, giocano bene. Ho visto che il Napoli, contro il Genoa, ha avuto difficoltà con il gioco dal basso. L'Inter non ha mai avuto questo problema, gioca bene in tutte le aree e ovviamente ha preso un gol alla fine ma da un errore indivuale, quindi quella con la Cremonese è stata una partita perfetta.

La Cremonese non ha dato grande fastidio a Barella, ha volato in campo, ha fatto le due fasi molto bene, ha toccato più di 100 palloni e corso per più di 12 km. Ha fatto una partita importante, ma l'avversario non lo ha impensierito. Bisogna andarci piano, Calha ha sempre dato grandi certezze e anche le gare contro le big le ha fatte come sappiamo.