Prosegue la polemica tra Emiliano Viviano e Zazzaroni. Dopo il post del direttore del Corriere dello Sport, è arrivata la risposta dell'ex portiere su TvPlay:
“La cosa che mi fa più incazzare, però, Zazza, che tra l’altro ci conosciamo da tanto, è che devi dire nome e cognome sennò sono buoni tutti. O mi chiami… So che sei abituato a mandare messaggi di minaccia, a me forse meglio che non li mandi, però magari potevi dire che ce l’avevi con me”.
