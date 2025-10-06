Prosegue la polemica tra Emiliano Viviano e Zazzaroni. Dopo il post del direttore del Corriere dello Sport, è arrivata la risposta dell'ex portiere

“La cosa che mi fa più incazzare, però, Zazza, che tra l’altro ci conosciamo da tanto, è che devi dire nome e cognome sennò sono buoni tutti. O mi chiami… So che sei abituato a mandare messaggi di minaccia, a me forse meglio che non li mandi, però magari potevi dire che ce l’avevi con me”.