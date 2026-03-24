Il borsino delle valutazioni dei calciatori di casa Inter ha subito non pochi scossoni nell'ultimo anno. Dal tonfo di Monaco, fino alla cavalcata che ha proiettato la squadra in vetta alla classifica e alla flessione delle ultime settimane. Ma non solo. Il valore si lega ovviamente anche all'aspetto anagrafico e ad altri fattori. Lo ha sottolineato la nota piattaforma Transfermarkt, a margine dell'aggiornamento proposto in giornata sui valori di tutte le squadre e dei nerazzurri nello specifico.
fcinter1908 ultimora Inter, i valori aggiornati in rosa: -30 milioni, solo in due crescono. Chi scende…
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Inter, i valori aggiornati in rosa: -30 milioni, solo in due crescono. Chi scende…
Come cambiano alla luce dell'andamento stagionale e non solo i valori dei calciatori di casa Inter
"L'Inter sfila a marzo col primato in classifica che certifica l'ottimo lavoro di Cristian Chivu alla prima stagione in una big, nonostante i dubbi di chi pronosticava i Nerazzurri fuori dalle postazioni Champions. Tutto bene quindi? No, la Caporetto in Champions contro l'accessibile Bodø/Glimt e alcuni casi in rosa, oltre ad una struttura della rosa anagraficamente avanzata, fanno sì che la capolista perda tanti milioni di euro. Per la precisione oltre 30, al netto dei due rialzi e delle sette svalutazioni nel proprio roster", si legge a proposito della capolista.
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