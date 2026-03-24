Il borsino delle valutazioni dei calciatori di casa Inter ha subito non pochi scossoni nell'ultimo anno. Dal tonfo di Monaco, fino alla cavalcata che ha proiettato la squadra in vetta alla classifica e alla flessione delle ultime settimane. Ma non solo. Il valore si lega ovviamente anche all'aspetto anagrafico e ad altri fattori. Lo ha sottolineato la nota piattaforma Transfermarkt, a margine dell'aggiornamento proposto in giornata sui valori di tutte le squadre e dei nerazzurri nello specifico.