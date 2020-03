Inter, il messaggio di Bastoni: “Momento difficile, state a casa come me. Un abbraccio”

“Ciao a tutti, come ben sapete è un momento molto difficile per tutti noi e per migliorare la situazione dovete stare a casa, come sto facendo io. Se volete fare la vostra donazione, andate sul profilo Facebook dell’Inter. Un abbraccio, forza Inter”. Attraverso questo breve messaggio apparso sul profilo Twitter dell’Inter, Alessandro Bastoni, centrale nerazzurro, ha fatto capire cosa si deve fare in questo momento di emergenza e ricordato che è possibile donare all’Ospedale Sacco di Milano attraverso l’Inter.