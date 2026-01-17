FC Inter 1908
Con questa nota sui propri profili ufficiali, il club nerazzurro ha voluto esprimere la propria vicinanza alla societa Viola dopo la scomparsa del suo presidente
Marco Astori
Marco Astori 

"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto".

Con questa nota sui propri profili ufficiali, il club nerazzurro ha voluto esprimere la propria vicinanza alla societa Viola dopo la scomparsa del suo presidente.

