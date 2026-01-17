"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto".
Inter, il messaggio di cordoglio alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco Commisso
Con questa nota sui propri profili ufficiali, il club nerazzurro ha voluto esprimere la propria vicinanza alla societa Viola dopo la scomparsa del suo presidente
