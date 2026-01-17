FC Inter 1908
Douglas Costa riparte dalla serie D: l’ex Juve giocherà con il Chievo Verona

Douglas Costa riparte dalla serie D: l’ex Juve giocherà con il Chievo Verona - immagine 1
L'ex bianconero è un nuovo giocatore del Chievo Verona
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Douglas Costa riparte dalla serie D: l’ex Juve giocherà con il Chievo Verona- immagine 2
Getty Images

Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona. Un colpo che scuote il calcio italiano, portando in Serie D uno dei nomi più prestigiosi passati negli ultimi anni dalla Serie A e dai principali campionati europei.

Douglas Costa riparte dalla serie D: l’ex Juve giocherà con il Chievo Verona- immagine 3

L'ex Juventus e Bayern Monaco vestirà la maglia gialloblù fino al termine della stagione, prima di trasferirsi all'Al Ittifaq di Dubai, squadra il cui presidente, l'imprenditore piemontese Pietro Laterza, è proprietario anche del Chievo. Un'operazione clamorosa, studiata nei dettagli e portata a termine dalla proprietà del club veneto, che segna un punto di svolta non solo per il Chievo, ma per l'intera categoria. Mai, nella recente storia della Serie D, un profilo di questo livello era approdato su palcoscenici dilettantistici.

