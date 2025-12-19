Inter, Impallomeni: “Scambio Thuram-Frattesi? Non lo fare per un motivo”

FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'ipotetico scambio Thuram-Frattesi
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'ipotetico scambio Thuram-Frattesi tra Juventus e Inter.

"Se l'affare si può fare? No. Thuram è un giocatore importante con notevoli margini di miglioramento in fase offensiva. Dovrebbe giocare 10-15 metri più avanti, partecipando di più a quella manovra. Non esprime al massimo le sue caratteristiche e con Spalletti può migliorare. E poi non lo farei perché la Juve ha già McKennie che ha quel tipo di caratteristiche".

(TMW Radio)

