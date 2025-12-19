"E' cervellotico andare in Arabia Saudita, certamente per i soldi, per giocare la Supercoppa", dice Jacobelli che poi spiega

Matteo Pifferi Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 02:02)

Intervenuto a Sportitalia, Xavier Jacobelli non ha usato giri di parole per descrivere la Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita:

"E' cervellotico andare in Arabia Saudita, certamente per i soldi, per giocare la Supercoppa. La storia dimostra che questi impegni a 5000 km di distanza, con le conseguenze che si riverberano sul calendario perché queste squadre giocheranno le partite rinviate a metà gennaio e le avversarie, ovviamente, in questi giorni non potranno giocare.

Dopo ci sentiamo dire che il calendario è intasato e che non si può rinviare una giornata di campionato il 22 marzo perché deve giocare l'Italia. E non si parla più di Milan-Como a Perth, forse perché il progetto sta per abortire grazie alla Confederazione asiatica.

C'è una disorganizzazione del calendario del calcio italiano che fa paura, questo bisogna sottolineare. E parleremo di quanto peseranno questi impegni in Arabia Saudita sulle gambe dei giocatori e se ci saranno nuovi infortuni non dovremo stupirci"