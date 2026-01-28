Il presidente dell'Inter è stato nominato “Ambassador” dello sport in oratorio e ha incontrato 400 allenatori e dirigenti del CSI Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 04:02)

Un legame autentico e profondo quello che unisce il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta al mondo delle piccole società sportive di base e d’oratorio, un'appartenenza che si è rinnovata ed espressa durante l'incontro formativo rivolto a 400 allenatori e dirigenti del CSI Milano, tenutosi al Salone Pio XII di via Sant’Antonio, dove si trova anche la sede istituzionale dell’Ente.

In questa cornice, il presidente del CSI Milano Massimo Achini ha ufficializzato la nomina di Marotta come “Ambassador” dello sport in oratorio. Durante l'evento il presidente dell'Inter ha affermato: «Lo sport è un contenitore di tantissimi valori: rispetto dell’avversario, fairplay, umiltà e coraggio. Un insieme che lo pone come un’attività umana di grandissimo rilievo. Il contesto dell’oratorio è quello di rendere sublimi ed eccezionali tutti questi valori, attraverso lo svolgimento di varie discipline sportive. Quindi lo sport è il trait d’union tra quello che è un contenitore più grande, l’oratorio, e i valori più essenziali che lo sport rappresenta, che ognuno di noi deve portarsi dentro e farne grande tesoro».

«Riconosciamo in lui un uomo di sport capace di restare vicino ai giovani e di mantenere un'attenzione costante verso la dimensione educativa. La piena disponibilità di Marotta verso i dirigenti e i tecnici delle società sportive nasce proprio da questa identità condivisa, che affonda le radici nella formazione oratoriana vissuta in prima persona», ha detto Massimo Achini, Presidente CSI Milano.

(Fonte: inter.it)