Inter, anche Inzaghi si lamenta. “Avrebbe voluto più sostegno e protezione. Invece…”

Simone Inzaghi resta in bilico e la sfida di Champions League contro il Benfica, in programma mercoledì, rappresenta uno snodo cruciale per il suo futuro tanto che si legge anche di un possibile esonero immediato in caso di clamorosa eliminazione. L'Inter, però, non vuole pensarci ed è pronta ad affrontare la sfida con attenzione e dedizione, con un buon margine scaturito dal 2-0 dell'andata in Portogallo.