GdS conferma: domani incontro Inzaghi-Inter. Potrebbe essere risolutivo

Come vi abbiamo raccontato in queste ore, anche La Gazzetta dello Sport conferma che domani l'agente di Simone Inzaghi, Tinti, tornerà nella sede dell'Inter per trattare il prolungamento di contratto dopo il primo incontro di settimana scorsa. "I pochi scogli sembrano già superati. Per questo motivo l'incontro potrebbe addirittura essere risolutivo in una trattativa nella quale l'esito positivo non è di fatto mai stato in dubbio", scrive sul possibile esito dell'incontro il sito del quotidiano sportivo.