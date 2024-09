GdS / Inter, Inzaghi cerca riscatto a Udine: sfida Thauvin-Lautaro per il gol

Domani l'Inter affronta l'Udinese in una trasferta che rappresenta un'occasione cruciale per lasciarsi alle spalle la delusione del derby e un avvio di campionato non all'altezza delle aspettative. Con soli 8 punti raccolti in 5 partite, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a una svolta, scrive La Gazzetta dello Sport.