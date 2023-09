Repubblica – Inter irriconoscibile. “Asllani la novità meno felice, quasi peggio Arnautovic”

"Al di là degli errori dei singoli, a non girare per 70 minuti buoni è stata tutta l’Inter, quasi irriconoscibile rispetto alla squadra che sta dominando la Serie A. Fra le novità provate da Inzaghi, la meno felice è stato l’inserimento del regista di riserva Asllani, a cui un cartellino giallo preso dopo 12 minuti ha tolto ogni sicurezza. Non solo l’allenatore, ma anche Barella e Sommer si sono sgolati invocando passaggi verticali che non arrivavano mai. Quasi peggio ha fatto Arnautovic, sempre in fuorigioco e incline a cascare per terra".

"L’Inter ha ora tempo fino al 3 ottobre per allineare la performance europea a quella del campionato. Fra due settimane infatti riceverà a San Siro il Benfica, battuto 2-0 in casa dal Salisburgo. Quello che sembrava un girone tutto sommato prevedibile negli esiti, alla prima prova ha dimostrato di non esserlo per niente", aggiunge il quotidiano.

