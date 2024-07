Secondo il quotidiano, il calciatore è un obiettivo della Juventus, che lo valuta come alternativa a Koopmeiners.

“Dalla Francia, dall’Equipe per la precisione, rimbalzano indiscrezioni sull’interesse bianconero per il gioiellino che sta dispuntando i Giochi con i Bleus olimpici di Thierry Henry e per il quale potrebbe nascere anche un Derby d’Italia con l’Inter” aggiunge Tuttosport.